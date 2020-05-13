2020-05-13T04:23:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса

Пока ни одного действительно эффективного препарата от COVID-19 не существует
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Человечество в скором времени получит действующее лекарство от коронавирусаЧеловечество в скором времени получит действующее лекарство от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты разных стран мира пытаются разработать лекарство от коронавируса, но пока ни одного действительно эффективного препарата от COVID-19 не существует. Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в скором времени человечество такое средство получит.

«Нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус. Те лекарства, что ранее были разработаны против других вирусов, в применении против SARS-CoV-2 показывают неудовлетворительные результаты. Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат», - сказал он в интервью газете «Известия».

Вирусолог отметил, что средство, которое поможет «иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител», на сегодняшний день разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Они планируют начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», - подытожил Павел Волчков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса, которая поможет в борьбе с пандемией. Препарат уже протестировали на лабораторных мышах, вскоре начнутся его испытания на людях.

Комментируя эту новость, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков сказал, что главная цель заявления итальянцев – привлечь инвестиции для своего проекта, но в этом нет ничего плохого: чем больше разработок вакцин, «тем выше шансы, что какая-то из них «выстрелит», окажется эффективной и безопасной».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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