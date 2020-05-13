В России создали многоразовый защитный костюм от COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T09:33:37+03:00

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Российские разработчики создали многоразовый защитный костюм для медиков, которые борются с COVID-19. Специалисты Казанского химического научно-исследовательского института (КазХимНИИ, входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита») применили для создания новинки инновационную ткань.

Изначально изделие разрабатывалось, как одноразовое, но оказалось, что ткань может сохранять свои защитные свойства на протяжении длительного времени. Это позволит сэкономить средства на закупку новых костюмов и утилизацию уже использованных.

- На сегодняшний день мы подтвердили пятикратное использование костюма без снижения технических характеристик, - говорит «Известиям» гендиректор АО «Корпорация «Росхимзащита» Марат Чабдаров. – Рассчитывает, что показатель можно будет увеличить до десяти применений.

Стойкость комбинезона связана с особенностями специально разработанного пленочного материала (ему дали название «Барьер»). Он обладает высокими защитными свойствами: прочностью и непроницаемостью. В том числе от вирусов и агрессивной среды (дезинфицирующих растворов и т.д). Благодаря всему этому костюм сохраняет свою целостность при многократном использовании.

Конструкция костюма максимально проста. Спереди он застегивается на молнию, прикрытую планкой, а лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк стянуты резинкой.

Весит изделие порядка 0,5 кг. Изделие уже зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское и получило название «Комбинезон защитный тип 1».

Тем временем появились новости, что россияне жалуются на невозможность купить защитные перчатки. Ранее похожие жалобы поступали на отсутствие медицинских масок, теперь новая волна, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU