2020-05-13T13:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами

Новые рекомендации ведомства будут сильно отличаться от предыдущих
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способамиГлава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способамиФото: REUTERS
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Новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от тех, что были в начале. Об этом 13 мая заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- В настоящее время медики работают уже с шестой версией методических рекомендаций. Причем хочу сказать, что когда выпускались предыдущие версии, мы не слышали большого количества предложений, рекомендаций «учтите это, учтите то». Все это было, наверное, в какой-то такой период ожидания или оценки", - рассказал глава ведомства.

Во время составления пятой, шестой и седьмой версий рекомендаций, как отметил Михаил Мурашко, количество участников, работающих над ними, значительно возросло.

-Появилась группа специалистов, которые имеют опыт, которые это все методически проработали. Седьмая версия, конечно, будет просто кардинально отличаться от того, что было первоначально. Мы получили в том числе и опыт по определенным особенностям течения, - сообщил Мурашко.

Как сообщал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения России рассчитывает на появление первых препаратов от коронавируса к концу июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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