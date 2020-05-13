2020-05-13T12:56:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, когда появится лекарство от коронавируса

Российские ученые в настоящее время активно работают над созданием вакцины
Ксения АНУФРИЕВА
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Министерство здравоохранения России рассчитывает на появление первых препаратов от коронавируса к концу июля текущего года, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

- В России в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса, - добавил министр здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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