В Минздраве рассказали, когда появится лекарство от коронавируса
Российские ученые в настоящее время активно работают над созданием вакцины
Изменить размер текста:
Министерство здравоохранения России рассчитывает на появление первых препаратов от коронавируса к концу июля текущего года, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
- В России в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса, - добавил министр здравоохранения.
Материал дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»