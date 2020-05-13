Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию
Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации учебного процесса
Российские школы после открытия заработают в новом режимеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Российские школы после открытия заработают в новом режиме. Об этом говорят рекомендации Роспотребнадзора, в соответствии с которыми каждый класс должен учиться по своему расписанию.
«Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)», - говорится в рекомендациях ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU