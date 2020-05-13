Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию

13 Май 2020 2020-05-13T19:31:49+03:00

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Российские школы после открытия заработают в новом режиме. Об этом говорят рекомендации Роспотребнадзора, в соответствии с которыми каждый класс должен учиться по своему расписанию.

«Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)», - говорится в рекомендациях ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU