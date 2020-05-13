Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух
Ранее замминистра сообщил, что школьники смогут дать только два выпускных экзамена
Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двухФото: Анастасия ОСИПОВА
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Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускникам российских школ необходимо будет сдавать только два предмета ЕГЭ, которые нужны для поступления на определенную специальность в университете.
ИСТОЧНИК KP.RU