13 Май 2020 2020-05-13T20:11:14+03:00

Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ранее замминистра сообщил, что школьники смогут дать только два выпускных экзамена

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Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускникам российских школ необходимо будет сдавать только два предмета ЕГЭ, которые нужны для поступления на определенную специальность в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU