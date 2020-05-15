"Лишь бы это защищало": 80% россиян готовы соблюдать все меры по защите от коронавируса

15 Май 2020 2020-05-14T14:50:31+03:00

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ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как россияне относятся к самоизоляции. Как выяснилось, большинство (80%) готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса.

- Пока большинство готовы терпеть. Есть единодушие в том, что меры по защите от эпидемии нужно соблюдать. Считанные проценты готовы действовать на свой страх и риск. Около 80% готовы поддержать меры по защите от вируса, - рассказал Kp.ru глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил самоизоляцию в столице до 31 мая. Кроме того, для предотвращения распространения вируса, во многих регионах был введен масочный режим. Так в Москве он действует с 12 мая. Все граждане, появляющиеся в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте, должны обязательно носить медицинские маски и перчатки.

По состоянию на 14 мая в России подтверждено 252 245 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 9 974 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU