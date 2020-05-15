Украинский президент ввел санкции против Эрмитажа и МГУ

15 Май 2020 2020-05-15T22:46:56+03:00

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Украина ввела санкции в отношении российских учреждений культуры. В запретный список попали Эрмитаж, МГУ, Институт археологии Российской академии наук, музей Пушкина, Институт истории материальной культуры Российской академии наук.

На три года украинским ученым, работникам культуры запрещено сотрудничать с организациями из этого списка. Введен мораторий на торговое сотрудничество, обмен опытом, обмен передовыми технологиями, спортивные контакты.

Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских соцсетей - под запретом оказались сервисы "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Украинские власти не только сами вводят санкции в отношении России, но и просят западных коллег вводить новые и продлевать действие старых ограничений. Так, Владимир Зеленский настаивал на новых американских санкциях из-за "агрессии России".

ИСТОЧНИК KP.RU