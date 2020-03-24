Без «Евровидения» лидер Little Big Илья Прусикин заскучал и начал писать картины

Карантин по коронавирусу на каждого влияет по-своему. Кто-то лезет на стенку от отчаяния. Кто-то наряжается в костюм химзащиты и скафандр. Кто-то намывает руки антисептиком. Кто-то смотрит Pornhub по бесплатной премиум-подписке, которую раздали на период карантина всем скучающим.

А вот солист Little Big Илья Прусикин начал картины писать.

- Самоизоляция. Карантин. Мы уехали загород, - сообщил в инстаграме артист. - Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать. Картины, конечно, получаются ****, но рисовать их весело. Как вам гиперреализм в моём исполнении? (Буду выкладывать свои «Шедевры», как появится что-нибудь новое. А как вы проводите карантин?

В доказательство музыкант приложил фото, на котором стоит в типичном наряде художника — в берете, обмотанный шарфом и с палитрой в руках. Рядом с ним полотно — на котором изображен пряничный человечек с очертаниями лица и татуировками Ильи, лапами медведя (любимого животного Прусикина) и в двух конфигурациях: спиной и лицом.

- Берегите своё здоровье и здоровье своих близких, - сделал постскриптум музыкант. - Мы победим любой вирус сообща! Всем миром. Буду стараться скрасить скучные будни самоизоляции каким-нибудь контентом!

Группа Little Big в этом году не поедет на «Евровидение», поскольку шоу отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году у Первого канала есть право отправить на конкурс в Голландии эту же группу. Правда, с новой песней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767316" frameborder="0"></iframe> Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

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