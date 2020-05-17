Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах

17 Май 2020 2020-05-17T11:36:33+03:00

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Бюджетные места в вузах на этот год были распределены еще в прошлом мае. При этом Министерства образования и науки будет прорабатывать вопрос расширения их количества, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

- В следующую приемную кампанию, которая пройдет в 2021-2022 года, будет существенное увеличение бюджетных мест, это решение уже есть, средства заложены. - сообщил министр в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что для коммерческой формы было принято решение сохранить плату за обучение на уровне 2019 года. По словам Фалькова, вузы сейчас получают огромное число обращений от студентов о предоставлении отсрочек. Министерство образования и науки рекомендует предоставлять отсрочки по возможности в максимальном объеме.

Напомним, министр в эфире также рассказал, как изменится сдача итоговых экзаменов для выпускников вузов в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Министр Фальков об учебе на удаленке.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом эфире программы Родительский вопрос на Радио КП обсудит выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU