2020-05-17T11:36:33+03:00
Общество

Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах

Бюджетные места распределили в мае прошлого года, рассказал Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Министр образования и науки Валерий Фальков ответила на вопросы в эфире Радио Комсомольская правдаМинистр образования и науки Валерий Фальков ответила на вопросы в эфире Радио Комсомольская правдаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бюджетные места в вузах на этот год были распределены еще в прошлом мае. При этом Министерства образования и науки будет прорабатывать вопрос расширения их количества, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

- В следующую приемную кампанию, которая пройдет в 2021-2022 года, будет существенное увеличение бюджетных мест, это решение уже есть, средства заложены. - сообщил министр в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что для коммерческой формы было принято решение сохранить плату за обучение на уровне 2019 года. По словам Фалькова, вузы сейчас получают огромное число обращений от студентов о предоставлении отсрочек. Министерство образования и науки рекомендует предоставлять отсрочки по возможности в максимальном объеме.

Напомним, министр в эфире также рассказал, как изменится сдача итоговых экзаменов для выпускников вузов в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Министр Фальков об учебе на удаленке.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом эфире программы Родительский вопрос на Радио КП обсудит выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены
В Москве снизился до минимума коэффициент распространения коронавируса
В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений
Иностранным спортсменам и тренерам позволили вернуться в Россию
Умерла режиссёр сериала "Утреннее шоу" Линн Шелтон
В Москве от коронавируса выздоровели 27,5 тысячи человек
Аномальное похолодание ожидается в центральной части России
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Абрамович, Усманов и Фридман оказались в списке богатейших людей Великобритании
В ЦИК сообщили, что готовы к голосованию по поправкам в Конституцию
В Минфине рассказали, как можно облегчить выплату кредита при возникших проблемах
В ВОЗ рассказали, как будет оцениваться смертность от коронавируса
В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
Франция недовольна решением Италии об открытии границ
Последние новости на утро 17 мая 2020: ученые создали антитело, блокирующее коронавирус
Коронавирус в Москве, последние новости на 17 мая 2020: Число новых заболевших за неделю снизилось почти в 2 раза
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года составило 26 462 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 мая 2020: Губернатор рассказал, какие предприятия могут заработать с 18 мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 1 503 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года составило 138 969
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек
Путин: Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире