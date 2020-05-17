2020-05-17T14:06:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом через товары

Заразиться можно скорее от людей в магазине, чем от продуктов в упаковке
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Заразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно, однако необходимо тщательно обрабатывать все товары, принесённые домойЗаразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно, однако необходимо тщательно обрабатывать все товары, принесённые домойФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

После снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, в магазинах станет гораздо больше людей, а потому повысится риск заразиться, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Специалист сообщил, что для собственной безопасности магазины следует посещать в масках и перчатках, а также мыть в горячей воде с мылом приобретённые товары.

- Это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время, - рассказал Зуев в беседе с URA.ru.

Однако вирусолог подчеркнул, что заразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно.

- Если вы покупаете что-то упакованное, например пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала, - заключил специалист.

Ранее сайт KP.RU публиковал результаты исследования Организации потребителей и пользователей в Испании о том, есть ли коронавирус на продуктах в супермаркете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США геймеры потратили больше $10 млрд за первые месяцы года
Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом через товары
Посла Китая в Израиле нашли мёртвым в резиденции на окраине Тель-Авива
В России остановился рост распространения коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили возможность курортного сезона в России
Бесплатная раздача GTA 5 стала проблемой для игроков Fortnite
В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус
Голикова: Врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса
Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены
В Москве коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы уже неделю
В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений