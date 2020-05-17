Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом через товары

17 Май 2020 2020-05-17T14:06:58+03:00

Заразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно, однако необходимо тщательно обрабатывать все товары, принесённые домой Фото: Александр Подгорчук

Заразиться можно скорее от людей в магазине, чем от продуктов в упаковке

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После снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, в магазинах станет гораздо больше людей, а потому повысится риск заразиться, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Специалист сообщил, что для собственной безопасности магазины следует посещать в масках и перчатках, а также мыть в горячей воде с мылом приобретённые товары.

- Это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время, - рассказал Зуев в беседе с URA.ru.

Однако вирусолог подчеркнул, что заразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно.

- Если вы покупаете что-то упакованное, например пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала, - заключил специалист.

Ранее сайт KP.RU публиковал результаты исследования Организации потребителей и пользователей в Испании о том, есть ли коронавирус на продуктах в супермаркете.

ИСТОЧНИК KP.RU