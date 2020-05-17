Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом через товары
После снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, в магазинах станет гораздо больше людей, а потому повысится риск заразиться, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Специалист сообщил, что для собственной безопасности магазины следует посещать в масках и перчатках, а также мыть в горячей воде с мылом приобретённые товары.
- Это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время, - рассказал Зуев в беседе с URA.ru.
Однако вирусолог подчеркнул, что заразиться от самого продукта в упаковке практически невозможно.
- Если вы покупаете что-то упакованное, например пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала, - заключил специалист.
Ранее сайт KP.RU публиковал результаты исследования Организации потребителей и пользователей в Испании о том, есть ли коронавирус на продуктах в супермаркете.
ИСТОЧНИК KP.RU