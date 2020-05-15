Эксперты проверили, есть ли коронавирус на продуктах и упаковках из супермаркета

Можно ли заразиться через продукты их супермаркета? Или просто потрогав упаковку? Надо ли дома дезинфицировать покупки – спиртом, хлоркой, санитайзером?

В Испании эксперты Организации потребителей и пользователей (La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU) решили ответить на эти вопросы с научными аргументами. Пошли в большие супермаркеты четырех городов страны – Мадрида, Барселоны, Витории (это столица Страны Басков) и Ла-Коруньи и закупились продуктами. А потом отнесли их в лабораторию, чтобы сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Covid-19 или его следы искали на банках пива и пачках чипсов, хлебе и пакетах с мукой, шоколадках и яблоках, йогуртах и упаковках копченого лосося, на туалетной бумаге... Всего проверили 66 продуктов. Каждый запаковали поштучно – если вирус найдется, то точно будет понятно, на где именно упаковке он живет. Магазины для контрольной закупки выбрали разные – 10 штук, принадлежащие четырем крупным сетям.

Вывод однозначный и радующий: коронавируса нет нигде. Совсем нет, даже следа РНК. Ни на самих продуктах, ни на упаковках, будь они из пластика, бумаги или металла. Все 66 проб – отрицательные.

Так что, заключают испанские защитники прав потребителей, в супермаркеты можно ходить без страха. Но по-прежнему с осторожностью – не исключено, что чистота продуктов объясняется как раз тем, что все соблюдают строгие меры гигиенты. Покупатели и продавцы носят маски и перчатки, в магазинах все тщательно моют.

Стоит продолжать в том же духе. Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра от других покупателей и продавцов. И уж точно тщательно мыть руки после супермаркета, напоминают эксперты.

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