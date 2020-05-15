2020-05-15T16:43:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты проверили, есть ли коронавирус на продуктах и упаковках из супермаркета

В Испании отправили в лабораторию для теста на коронавирус 66 продуков из супермаркетов. Не нашли даже следа!
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Покупать продукты в магазинах можно не боясь подцепить коронавирус.Покупать продукты в магазинах можно не боясь подцепить коронавирус.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Можно ли заразиться через продукты их супермаркета? Или просто потрогав упаковку? Надо ли дома дезинфицировать покупки – спиртом, хлоркой, санитайзером?

В Испании эксперты Организации потребителей и пользователей (La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU) решили ответить на эти вопросы с научными аргументами. Пошли в большие супермаркеты четырех городов страны – Мадрида, Барселоны, Витории (это столица Страны Басков) и Ла-Коруньи и закупились продуктами. А потом отнесли их в лабораторию, чтобы сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Covid-19 или его следы искали на банках пива и пачках чипсов, хлебе и пакетах с мукой, шоколадках и яблоках, йогуртах и упаковках копченого лосося, на туалетной бумаге... Всего проверили 66 продуктов. Каждый запаковали поштучно – если вирус найдется, то точно будет понятно, на где именно упаковке он живет. Магазины для контрольной закупки выбрали разные – 10 штук, принадлежащие четырем крупным сетям.

Вывод однозначный и радующий: коронавируса нет нигде. Совсем нет, даже следа РНК. Ни на самих продуктах, ни на упаковках, будь они из пластика, бумаги или металла. Все 66 проб – отрицательные.

Так что, заключают испанские защитники прав потребителей, в супермаркеты можно ходить без страха. Но по-прежнему с осторожностью – не исключено, что чистота продуктов объясняется как раз тем, что все соблюдают строгие меры гигиенты. Покупатели и продавцы носят маски и перчатки, в магазинах все тщательно моют.

Стоит продолжать в том же духе. Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра от других покупателей и продавцов. И уж точно тщательно мыть руки после супермаркета, напоминают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сутки на картоне, две недели — на деньгах: Сколько коронавирус живет на разных предметах

Соблюдаем меры предосторожности во время карантина (подробности)

Как не принести домой коронавирус вместе с продуктами из супермаркета: пять простых советов

Можно ли заразиться коронавирусом через продукты? Надо ли дезинфицировать покупки из супермаркета? Как быть с упаковкой? (подробности)

Роскачество рекомендует мыть упаковки: как защитить себя от вирусов на продуктах

Эксперты рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе на дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа
Минпромторг: в России нет дефицита защитных перчаток
Следователи вычислили людей, опубликовавших фото нацистов в акции "Бессмертный полк"
Минобороны завершило строительство 16 медцентров для борьбы с коронавирусом
Британский бренд одежды показал, чем заняты манекены, пока покупателей нет из-за коронавируса
Синоптик рассказал, почему в Москве теперь «особенно хороши» багровые закаты
В Австрии уволили министра культуры, которая назвала концерт Боба Дилана скучным
Мэр Киева сообщил о вспышке коронавируса в интернате для девочек
В ФМБА назвали наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови
Вакцина оксфордских ученых формирует антитела к коронавирусу у обезьян в течение 28 дней
Курс доллара на 16-18 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется