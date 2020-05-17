ВОЗ считает популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным
Вместо распыления дезинфицирующих средств в закрытых помещениях специалисты советуют протирать поверхности специальными растворами
ВОЗ считает распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях не только неэффективным, но и вреднымФото: REUTERS
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Вместо распыления дезинфицирующих средств в закрытых помещениях специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советуют протирать поверхности специальными растворами с помощью тряпок и щеток. Дело в том, что в ВОЗ считают такой популярный метод защиты от коронавируса, как фумигация, не только неэффективным, но и вредным для здоровья людей.
ИСТОЧНИК KP.RU