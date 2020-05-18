На время пандемии беременным предлагают выплачивать по пять тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T09:28:11+03:00

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Беременным россиянкам предложили выплачивать пособия на время пандемии. В Общественной палате уверены, что данная мера поддержки актуальна в текущее время.

Женщинам в положении могут выплачивать по пять тысяч рублей за период с апреля по июнь. Если инициатива будет утверждена, то за три месяца каждая беременная получит по 15 тысяч рублей.

Соответствующее письмо общественники планируют направить в администрацию президента уже в мае.

- Мы должны поддержать беременных, учитывая демографическую ситуацию в стране и задачу по увеличению рождаемости. Рассчитываем, что предложение будет учтено в общенациональном плане действий, который к 1 июня правительство должно представить президенту, - комментирует «Известиям» один из авторов инициативы — зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Помимо пяти тысяч, предлагается провести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем беременным, имеющим гражданство РФ. А мамам и папам, которые были признаны безработными с 1 марта 2020 года можно выплачивать пособие в 3 тысячи рублей.

Общественники объясняют, что сформировали целый ряд предложений, каждое из которых будет дополнительной мерой поддержки данной категории населения.

Тем временем врач Александр Мясников назвал единственный верный способ, по его мнению, защититься от коронавируса. Это вовсе не маски и перчатки, а социальная дистанция в два метра, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU