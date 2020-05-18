2020-05-18T22:06:54+03:00
В мире

В Россию из США поставят 200 аппаратов ИВЛ

Партию направят в рамках помощи в борьбе с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент предложил помощь России в борьбе с пандемиейПрезидент предложил помощь России в борьбе с пандемиейФото: REUTERS
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В США заявили о том, что поставят в Россию партию аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Это будет одна из мер американской поддержки другим странам в период пандемии коронавируса.

Президент США заявил, что в стране готовятся перейти на полное самообеспечение:

- Наша цель на будущее должна состоять в том, чтобы иметь американские лекарства для американских пациентов, американские расходные материалы для американских больниц и американское оборудование,- приводит слова президента пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что принял предложение президента России Владимира Путина на поставку партии медицинских товаров.

В США по данным на 18 мая число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 1,5 миллионов человек. Умерли уже больше 900 тысяч. Это самые большие цифры в мире, как по зараженным, так и по погибшим. Россия на втором месте по инфицированным, но при этом в стране один и самых низких показателей смертности от инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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