Трамп рассказал, какие таблетки принимает для профилактики коронавируса

18 Май 2020 2020-05-19T00:16:01+03:00

Глава Белого дома сообщил, что он ежедневно проходит тесты на COVID-19, все отрицательные

Изменить размер текста: A A

Отвечая на вопросы журналистов на очередном брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп рассказал, что для профилактики заболевания COVID-19 он ежедневно пьет по таблетке гидроксихлорохина и каждый день проходит тесты на коронавирус. Инфекция у него не обнаружена, все тесты отрицательные.

«Я принимаю гидроксихлорохин по таблетке в день», - приводит слова американского лидера агентство Reuters.

Трамп уточнил, что пить этот противомалярийный препарат ему разрешил личный врач, а также сообщил, что у него нет никаких симптомов COVID-19.

Сайт kp.ru писал, что после того, как Трамп восторженно отозвался о лекарством от малярии под названием гидроксихлорохин, назвав его «даром небес», спрос на него в Штатах вырос в 46 раз.

Напомним, ранее президент США пообещал сделать важное заявление о вакцине от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU