Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей

19 Май 2020 2020-05-19T16:08:15+03:00

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В России около 30 тысяч врачей получили прибавку за работу в "особых условиях". Речь о пандемии коронавируса, когда и без того опасная работа врача становится ежедневным риском.

Доплаты врачи, младший и средний медперсонал получают по двум направлениям: по факту работы с коронавирусными пациентами - от 25 до 80 тысяч рублей, а также за смены.

- Доплаты уже получили более 30 тысяч врачей и более 77 тысяч среднего медперсонала, - сообщил на совещании с президентом 19 мая глава Минздрава Михаил Мурашко.

Президент сообщил, что деньги должны были выплатить к 15 мая, но их получили далеко не все врачи. Мониторинг показал, что деньги дошли до 79 процентов медиков.

Ситуацию проверят следователи, там где будут основания, возбудят уголовные дела. Пока в СК расследуют случаи невыплаты денег врачам на основании публикаций в СМИ, а также на основании заявлений от самих врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779945" frameborder="0"></iframe> Мурашко - про выплаты врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU