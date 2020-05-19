2020-05-19T17:08:48+03:00
Общество

Путин раскритиковал правительство за проблемы с "коронавирусными" выплатами медикам

Президент потребовал не перекладывать вину на главврачей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент заявил, что правительственный документ составлен недостаточно четкоПрезидент заявил, что правительственный документ составлен недостаточно четкоФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.

Деньги, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители "скорых". Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства.

На совещании 19 мая Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главных врачей. Сам документ, составленный в правительстве, на основании которого деньги и назначают, составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что глааврачи итак работают "с утра до ночи".

Доплаты получили 30 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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