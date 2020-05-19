2020-05-19T17:52:09+03:00
Общество

В России возбудили первое уголовное дело о невыплатах врачам "коронавирусных" доплат

Следователи проверяли заявления от медиков и публикации в СМИ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Уголовное дело возбуждено на основании заявления работников "скорой"Уголовное дело возбуждено на основании заявления работников "скорой"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В СК сообщили о возбуждении первого уголовного дела по невыплате врачам доплат.

Деньги положены врачам, младшему и среднему медперсоналу, водителям "скорых", которые работают с пациентами с коронавирусом. Основанием для проверки стали публикации в СМИ о таких фактах, а также личные обращения медиков. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела, если факты нарушения закона подтвердятся.

- Дело о невыплате медикам компенсаций за борьбу с COVID-19 возбудили на Кубани после жалобы сотрудников «скорой помощи»,- сообщили в СК РФ.

Эту тему 19 мая обсуждали на совещании 19 мая с президентом. Владимир Путин признал, что в ряде регионов медики получили не те суммы, которые им обещали. Причиной этого стала недостаточно четкая формулировка в постановлении правительства - медикам стали назначать доплаты не по факту работы с инфицированными, а на основании отработанных часов. Такой подход раскритиковал президент и попросил не перекладывать всю вину на главврачей, которые итак "работают с утра до ночи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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