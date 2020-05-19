В больницах Москвы находятся в тяжелом состоянии 18 тысяч пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больницах находятся 18 тысяч человек в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус.
- Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением,- сказал в интервью на канале "Россия 1" Сергей Собянин.
В Москве растет число смертей среди инфицированных. Поэтому власти не рассматривают вариант снятия ограничений, в том числе по самоизоляции. Разрешат прогулки, когда снизится этот показатель, а также суточный прирост по заболевшим - когда будут регистрировать не тысячи зараженных в день, а сотню или даже меньше.
- Надо двигаться осторожно, чтобы не создать обратную волну,- предупредил мэр Москвы.
Завершен первый этап тестирования москвичей на антитела к коронавирусу, проверку прошли 10 тысяч человек. Результаты в мэрии объявят в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU