2020-05-19T19:03:24+03:00
Общество

В больницах Москвы находятся в тяжелом состоянии 18 тысяч пациентов с коронавирусом

Отменять режим самоизоляции из-за роста смертей среди зараженных рано, объявил Сергей Собянин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Снятие ограничений зависит от количества пациентов с коронавирусом в реанимацииСнятие ограничений зависит от количества пациентов с коронавирусом в реанимацииФото: Александр ГЛУЗ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больницах находятся 18 тысяч человек в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус.

- Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением,- сказал в интервью на канале "Россия 1" Сергей Собянин.

В Москве растет число смертей среди инфицированных. Поэтому власти не рассматривают вариант снятия ограничений, в том числе по самоизоляции. Разрешат прогулки, когда снизится этот показатель, а также суточный прирост по заболевшим - когда будут регистрировать не тысячи зараженных в день, а сотню или даже меньше.

- Надо двигаться осторожно, чтобы не создать обратную волну,- предупредил мэр Москвы.

Завершен первый этап тестирования москвичей на антитела к коронавирусу, проверку прошли 10 тысяч человек. Результаты в мэрии объявят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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