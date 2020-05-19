Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: "Без них еще никто не умирал"

19 Май 2020 2020-05-19T23:19:18+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских.

Коронавирус он назвал страшной угрозой, поэтому каждый должен понимать, какую опасность представляет преждевременное снятие ограничений для них и их близких. Заразиться может человек любого возраста, это подтверждают данные статистики. Причем, если один переносит инфекцию хорошо или даже без симптомов, то тот, кого он заразит, это может быть родители, бабушки и дедушки, дети, попадут в больницу. В Москве почти 18 тысяч человек в тяжелом состоянии.

- Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными,- сказал Собянин в интервью на канале "Россия 1".

Он посоветовал тем, кто не понимает, насколько ситуация серьезная, посмотреть, сколько машин "скорой помощи" приезжает к больницам. Бригады работают круглосуточно, поток пациентов с инфекцией большой, поэтому действовать нужно "адекватно угрозе".

Разрешать прогулки москвичам пока не будут, но первые шаги по ослаблению режима блокировки, сделаны: возобновили работу строительные компании, промышленные предприятия, с этой недели открылись МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU