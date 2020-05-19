Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: "Без них еще никто не умирал"
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских.
Коронавирус он назвал страшной угрозой, поэтому каждый должен понимать, какую опасность представляет преждевременное снятие ограничений для них и их близких. Заразиться может человек любого возраста, это подтверждают данные статистики. Причем, если один переносит инфекцию хорошо или даже без симптомов, то тот, кого он заразит, это может быть родители, бабушки и дедушки, дети, попадут в больницу. В Москве почти 18 тысяч человек в тяжелом состоянии.
- Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными,- сказал Собянин в интервью на канале "Россия 1".
Он посоветовал тем, кто не понимает, насколько ситуация серьезная, посмотреть, сколько машин "скорой помощи" приезжает к больницам. Бригады работают круглосуточно, поток пациентов с инфекцией большой, поэтому действовать нужно "адекватно угрозе".
Разрешать прогулки москвичам пока не будут, но первые шаги по ослаблению режима блокировки, сделаны: возобновили работу строительные компании, промышленные предприятия, с этой недели открылись МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU