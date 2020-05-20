2020-05-20T01:29:24+03:00
Политика

Президент Грузии: Я в любом случае за прямой диалог с Россией

Однако для переговоров необходимы определенные обстоятельства, указала Зурабишвили
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Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиПрезидент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.

«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации», - сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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