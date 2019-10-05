Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией

СЕГОДНЯ 00:26 2019-10-05T00:26:37+03:00

Глава грузинского МИД заявил, что в Тбилиси были бы этому рады

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство его страны хотело бы, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее. Он подчеркнул, что в Тбилиси приветствовали бы ускорение этого процесса.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», - отметил глава грузинского МИД,

Со своей стороны, премьер страны Георгий Гахария выступил за нормализацию отношений с Россией и восстановление авиасообщения, при этом он подчеркнул, что первый шаг в этом вопросе должен сделать Тбилиси, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 1 октября в Грузии сообщили о рекордном снижении туристического потока за последние 10 лет.

Напомним, 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

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ИСТОЧНИК KP.RU