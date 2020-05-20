2020-05-20T17:16:08+03:00
Экономика

Цена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррель

WTI подорожала до 33 доллара за баррель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррельЦена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррельФото: REUTERS
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Цена на нефть в среду, 20 мая 2020 года, начала стремительно расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

В среду фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой на лондонской бирже ICE Futures выросла на 4,30% или на 1,49 долларов и достигла отметки 36,14 доллара за баррель

Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости – сырье теперь оценивается выше 33 долларов за баррель.

Напомним, что в конце апреля майские фьючерсы WTI побили антирекорд и ушли в минус, опустившись до «минус 37 долларов», но вскоре начали расти. Особенно рост стал заметен после вступления в силу сделки ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, цены на черное золото прибавило в цене 12 мая на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия, как и другие страны ОПЕК будут дополнительно сокращать добычу нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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