В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты

21 Май 2020 2020-05-21T11:28:01+03:00

Размер выплат не будет иметь значения

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты, каким бы ни был ее размер. Об этом парламентарий заявил журналистам 21 мая, в четверг.

Свои инициативы сенатор уже направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики в России. Артамонов предложил привлекать руководителей таких организаций к уголовной ответственности за «серую зарплату», вне зависимости от суммы выплат.

Как объяснил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в настощее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где трудятся работники, которым выплачивается "серая" зарплата в размере ста тысяч рублей и выше.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход. Найти подработку, согласно исследованиям специалистов, в настоящее время чаще стремятся мужчины и молодое поколение.

Также согласно статистике обращений в трудовую инспекцию с приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей. Одним из самых частых поводов стали именно низкие заработные платы.

ИСТОЧНИК KP.RU