2020-05-21T15:43:43+03:00
Общество

29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов

ЕГЭ по всей стране стартует 29 июня
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
ЕГЭ в этом году начнется 29 июняЕГЭ в этом году начнется 29 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сдача ЕГЭ в 2020 году стартует 29 июня. Он добавил, что экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат выставят на основе годовых. При этом, аттестаты о среднем общем образовании всем выпускникам выдадут до 15 июня.

Также отмечается, что одиннадцатиклассники, которые не смогу написать ЕГЭ в июле, получат возможность сделать это в августе.

- Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, - сказал президент в ходе совещания.

Однако сами экзамены будут проводиться в несколько другом формате. Во-первых, школьники будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Кроме того, экзамен по русскому языку было решено разделить на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Как пройдет ЕГЭ 29 июня: выпускникам измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга

Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые обошли американцев в разработках самого прочного сплава в мире
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах на фоне ситуации с коронавирусом
Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больнице
Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России
Стрельба на авиабазе США: один человек ранен
29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов
Тренер объяснил, почему команды РПЛ оказались в неравных условиях к началу возобновления сезона
Приближающееся лето спровоцировало повышение спроса на дачи и дома
Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины
Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
Доля детей среди зараженных коронавирусом в России не превышает 7%