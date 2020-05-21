29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов

21 Май 2020 2020-05-21T15:43:43+03:00

ЕГЭ в этом году начнется 29 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сдача ЕГЭ в 2020 году стартует 29 июня. Он добавил, что экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат выставят на основе годовых. При этом, аттестаты о среднем общем образовании всем выпускникам выдадут до 15 июня.

Также отмечается, что одиннадцатиклассники, которые не смогу написать ЕГЭ в июле, получат возможность сделать это в августе.

- Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, - сказал президент в ходе совещания.

Однако сами экзамены будут проводиться в несколько другом формате. Во-первых, школьники будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Кроме того, экзамен по русскому языку было решено разделить на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Как пройдет ЕГЭ 29 июня: выпускникам измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга

Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU