Названы сроки выхода США из Договора по открытому небу

22 Май 2020 2020-05-22T03:29:34+03:00

США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соответствующее решение вступит в силу через шесть месяцев со дня выхода

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США заявили о своем решении выйти из Договора по открытому небу, действие которого вступит в свою силу спустя шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Штатов Майкла Помпео.

- 22 мая Соединенные Штаты Америки представят депозитариям договора и всем другим государствам - участникам договора уведомление о своем решении и намерении выйти из Договора по открытому небу. Однако мы можем пересмотреть это решение в том случае, если Россия вернется к полному соблюдению договора, - заявил шеф американской дипломатии.

Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно еще в начале ноября 2019 года. в МИД России отметили, что подобные действия Вашингтона не стали бы очередным «сюрпризом», и Москва подготовила ответные шаги.

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ИСТОЧНИК KP.RU