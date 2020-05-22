Названы сроки выхода США из Договора по открытому небу
США заявили о своем решении выйти из Договора по открытому небу, действие которого вступит в свою силу спустя шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Штатов Майкла Помпео.
- 22 мая Соединенные Штаты Америки представят депозитариям договора и всем другим государствам - участникам договора уведомление о своем решении и намерении выйти из Договора по открытому небу. Однако мы можем пересмотреть это решение в том случае, если Россия вернется к полному соблюдению договора, - заявил шеф американской дипломатии.
Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно еще в начале ноября 2019 года. в МИД России отметили, что подобные действия Вашингтона не стали бы очередным «сюрпризом», и Москва подготовила ответные шаги.
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ИСТОЧНИК KP.RU