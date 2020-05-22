Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы

22 Май 2020 2020-05-22T15:14:00+03:00

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Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае - об этом на совещании с президентом 22 мая сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подтвердила, что самые пессимистичные прогнозы по ситуации с распространением заболевания, не сбылись. Нагрузка на врачей действительно была во время пика большая, но за счет правительственной помощи - регионам выделяли средства на дополнительные места, аппараты, технику, средства защиты, медицина "выдержала это испытание".

Но в мае увеличилось число смертей среди зараженных, поэтому итоговый показатель за месяц будет выше предыдущих. Подсчет смертей от инфекции ведут по международным требованиям ВОЗ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780590" frameborder="0"></iframe> Голикова: «Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае».

- В 47 регионах России коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции меньше единицы или равен ей, а снижение прироста заразившихся составило 22,5% за 10 дней,- сообщила Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU