2020-05-22T15:14:00+03:00
Общество

Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы

Несмотря на общее снижение числа суточных инфицированных, растет число тяжелых заражений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае - об этом на совещании с президентом 22 мая сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подтвердила, что самые пессимистичные прогнозы по ситуации с распространением заболевания, не сбылись. Нагрузка на врачей действительно была во время пика большая, но за счет правительственной помощи - регионам выделяли средства на дополнительные места, аппараты, технику, средства защиты, медицина "выдержала это испытание".

Но в мае увеличилось число смертей среди зараженных, поэтому итоговый показатель за месяц будет выше предыдущих. Подсчет смертей от инфекции ведут по международным требованиям ВОЗ

Голикова: «Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае».

- В 47 регионах России коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции меньше единицы или равен ей, а снижение прироста заразившихся составило 22,5% за 10 дней,- сообщила Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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