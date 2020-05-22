2020-05-22T21:05:46+03:00
Общество

Оксана Пушкина, заболевшая коронавирусом, выписана из больницы

Депутат ранее сообщала, что переносит заболевание бессимптомно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заболевшая коронавирусом Оксана Пушкина рассказала, что ее выписали из больницыЗаболевшая коронавирусом Оксана Пушкина рассказала, что ее выписали из больницыФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина, у которой диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщила, что выздоровела и ее выписали из из Центральной клинической больницы в Москве в пятницу, 22 мая.

«С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам - за профессионализм и героизм! На связи! Жизнь продолжается» - написала депутат в своем Instagram.

Напомним, Оксана Пушкина сообщила о том, что больна коронавирусной инфекцией 13 мая. Политик заявила, что переносит заболевание без каких-либо симптомов и без температуры, а по КТ изменения в легких минимальны.

Позже в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат рассказала, что у нее достаточно хорошие анализы, с незначительными изменениями. По ее словам, легкие были поражены на 25 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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