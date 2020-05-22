Как вернуть налог самозанятым за 2019 год: пошаговая инструкция с советами экспертов

22 Май 2020 2020-05-22T21:47:38+03:00

В ФНС России рассказали "Комсомолке", как вернуть налог самозанятым за 2019 год

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Федеральная налоговая служба России создала на своем сайте новый раздел — «Меры поддержки самозанятых граждан», об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Там подробно расписан порядок действий для того, чтобы получить возврат налога за 2019 г., а также «налоговый капитал» в размере федерального МРОТ, который пойдет на оплату налогов в 2020 г.

ЧТО ПОЛУЧАТ САМОЗАНЯТЫЕ

Напомним, 11 мая Президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки для самозанятых граждан. Первое - это полный возврат налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год.

Второе — предоставление матпомощи самозанятым в размере 12130 руб (один МРОТ) для уплаты налога за 2020 год. Президент назвал эти деньги налоговым капиталом.

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон о поддержке самозанятых, в котором уточняется, что если после уплаты налога за 2020 год налоговый капитал будет израсходован не полностью, то остаток переходит на 2021 год — тоже для уплаты налога на профессиональный доход.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ ЗА 2019 ГОД

Выплаты за 2019 год положены только тем самозанятым, которые были зарегистрированы и платили налоги в 2019 г., уточнила «КП» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Тогда этот режим действовал в 4 регионах - в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ НАЛОГ ЗА 2019 ГОД

1. Возврат начнется после того, как будет принято и вступит в законную силу соответствующее постановление правительства России.

2. Никаких заявлений никуда подавать не надо — налоговые службы все сделают сами.

3. Возврат будет производиться на банковские карты, привязанные к учетной записи самозанятого в приложении «Мой налог». Те, кто еще не привязал банковские карты, могут это сделать в приложении «Мой налог» на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Прочее» > «Платежи» > «Добавить карту». Можно работать как с мобильных устройств, так и с компьютера. Привязку можно сделать уже прямо сейчас, не дожидаясь правительственного постановления о выплате.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ВОЗВРАЩЕННЫЙ НАЛОГ

Налог, который самозанятый уплатил за 2019 год, и который ему вернут, можно потратить а что угодно, пояснили депутат Вера Ганзя. Можно вообще не тратить, а снять с карты наличными.

КАК ПРИВЯЗАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

1. Заходим по ссылке. Попадаем в раздел «Меры поддержки самозанятых граждан».

2. Видим на экране «Инструкции по привязке банковских карт в мобильном приложении Мой налог».

3. Следуем инструкции и устанавливаем с экрана последнюю версию приложения. У кого андроид, у кого Apple — жмем на соответствующую клавишу.

4. Входим в учётную запись по привязанному к приложению «Мой налог» номеру мобильного телефона или учетной записи портала «Госуслуги».

5. В главном меню выбираем раздел «Прочее» -> «Платежи» -> «Добавить карту». Для предыдущих версий путь такой: «Настройки» -> «Параметры оплаты» -> «Добавить карту».

6. Вводим номер банковской карты, срок действия, CVC-код, указанный на обратной стороне банковской карты, и нажимаем «Продолжить».

ВНИМАНИЕ! В процессе привязки банковской карты с нее для проверки будут списаны и возвращены 1 руб. и 10 руб.

Банк-эмитент карты может запросить дополнительную информацию для проведения транзакции (смс-код и т.д.)

После завершения привязки появится сообщение: «Регистрация завершена успешно».

7. Жмем кнопку «Вернуться в Мой налог». В этом разделе появятся сведения о новой карте с 4 последними цифрами номера.

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Сведения о привязке банковской карты могут появиться с небольшой задержкой.

На этой же странице указана и пошаговая инструкция для привязки карты на компьютере.

ИСТОЧНИК KP.RU