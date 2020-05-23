Эксперт рассказал, какие "побочки" станут факторами осложнения коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T01:40:41+03:00

Врач пояснила, кто является "мишенью" для covid-19

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Светлана Велливальде, завкафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, рассказала о тех непростых вызовах, с которыми пришлось столкнуться врачам-кардиологам в период пандемии коронавируса.

Эксперт объяснила, что уже с самых первых недель медикам стало понятно, какое большое значение имеет наличие в организме человека патологии.

Одним из ведущих среди сопутствующих covid-19 патологий врач назвала сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертонию и сахарный диабет.

Велливальде особенно отметила важность продолжения приема препаратов, которые были назвачены медиками ранее, до положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее сайт kp.ru писал, что официальное число инфицированных covid-19 в России с начала эпидемии уже превысило 326 тысяч человек, вылечились - 99 825 пациентов, жертвами болезни стали 3 249 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU