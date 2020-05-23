Последние новости на утро 23 мая 2020: в Подмосковье сняли режим пропусков

23 Май 2020 2020-05-23T07:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 23 мая 2020 года: в Московской области с субботы, 23 мая, официально снят режим пропусков. По словам губернатора Андрея Воробьева, такое решение связано с положительной динамикой ситуации по коронавирусу, однако это не означает полного снятия ограничений.

Тем временем, ученые выяснили, может ли страсть к сладкому быть врожденной и передаваться по генам. Оказалось, что это миф. На самом деле тяга к вкусностям более психологический процесс. Но иногда может быть, если мама во время беременности ела сладкое в большом объеме, то спустя некоторое время у ребенка может сохраняться потребность в этом, но в генах ничего не заложено. К слову, другие исследователи доказали, что в отличии от "генов сладкоежек", "гены стройности" существуют.

Кроме коронавируса Россию может ждать еще одна неприятность - торфяные пожары. Они, к счастью, будут не как в 2009 году, но угрозу, безусловно, представляют. Причиной всему аномально теплая зима и дальнейшее засушливое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU