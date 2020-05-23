2020-05-23T12:27:39+03:00
В мире

Акции Moderna взлетели на 30 процентов, хотя вакцины все еще нет

Рыночная стоимость компании выросла до 29 миллиардов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разработчики американской вакцины Moderna еще не завершили испытания, но уже зарабатывают большие деньги. Результаты исследования назвали обнадеживающими, в компании завершили первый этап исследования на людях. Впереди более масштабное тестирование, в рамках которого проверят безопасность и эффективность препарата н десятках тысячах людей.

Но новость о первом успехе уже заставила акции Moderna подорожать на 30 процентов.

- Рыночная стоимость Moderna выросла до 29 миллиардов долларов, несмотря на то, что у компании нет продаваемой продукции,- сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о последних секундах полета
Акции Moderna взлетели на 30 процентов, хотя вакцины все еще нет
Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир из-за коронавируса у сотрудника
Путин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию с учетом расходов пандемии
США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете
В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид
Союзники из НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу
В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек
Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом
Директор центра Гамалеи проверил на себе экспериментальную вакцину от коронавируса
Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей
Крупнейший сервис аренды автомобилей Hertz обанкротился из-за пандемии
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3831 пациентов
Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном
"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой
Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире