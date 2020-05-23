Акции Moderna взлетели на 30 процентов, хотя вакцины все еще нет
Разработчики американской вакцины Moderna еще не завершили испытания, но уже зарабатывают большие деньги. Результаты исследования назвали обнадеживающими, в компании завершили первый этап исследования на людях. Впереди более масштабное тестирование, в рамках которого проверят безопасность и эффективность препарата н десятках тысячах людей.
Но новость о первом успехе уже заставила акции Moderna подорожать на 30 процентов.
- Рыночная стоимость Moderna выросла до 29 миллиардов долларов, несмотря на то, что у компании нет продаваемой продукции,- сообщает CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU