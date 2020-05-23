Акции Moderna взлетели на 30 процентов, хотя вакцины все еще нет

23 Май 2020 2020-05-23T12:27:39+03:00

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Разработчики американской вакцины Moderna еще не завершили испытания, но уже зарабатывают большие деньги. Результаты исследования назвали обнадеживающими, в компании завершили первый этап исследования на людях. Впереди более масштабное тестирование, в рамках которого проверят безопасность и эффективность препарата н десятках тысячах людей.

Но новость о первом успехе уже заставила акции Moderna подорожать на 30 процентов.

- Рыночная стоимость Moderna выросла до 29 миллиардов долларов, несмотря на то, что у компании нет продаваемой продукции,- сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU