2020-05-23T16:03:05+03:00
Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан

Мужина требовал крупную сумму денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы задержали злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка на Земляном валу в Москве, задержан.

Пострадавших при штурме отделения нет, как выяснилась при задержании взрывного устройства при мужчине не было. В отделение кредитного учреждения он принес муляж

Как писал сайт kp.ru, захватчик, который зашел в здание как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускает сотрудников из здания. Он требует крупную сумму денег.

Благодаря тому, что одна из сотрудник успела нажать красную кнопку, к месту происшествия незамедлительно прибыла полиция и спецназ. С преступником вступили в переговоры. В результате правоохранителям удалось договориться с мужчиной, чтобы он отпустил часть людей.

В Интерфакс сообщают, что мужчина работает курьером, и якобы на нем была униформа компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик банка в Москве задержан
У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв
Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины
В здании банка в Москве остался только один заложник
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
Захват заложников в банке Москвы: мужчина угрожает взорвать здание
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии