Захватчик банка в Москве задержан
Правоохранительные органы задержали злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка на Земляном валу в Москве, задержан.
Пострадавших при штурме отделения нет, как выяснилась при задержании взрывного устройства при мужчине не было. В отделение кредитного учреждения он принес муляж
Как писал сайт kp.ru, захватчик, который зашел в здание как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускает сотрудников из здания. Он требует крупную сумму денег.
Благодаря тому, что одна из сотрудник успела нажать красную кнопку, к месту происшествия незамедлительно прибыла полиция и спецназ. С преступником вступили в переговоры. В результате правоохранителям удалось договориться с мужчиной, чтобы он отпустил часть людей.
В Интерфакс сообщают, что мужчина работает курьером, и якобы на нем была униформа компании.
ИСТОЧНИК KP.RU