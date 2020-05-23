Захватчик банка в Москве задержан

23 Май 2020 2020-05-23T16:03:05+03:00

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Правоохранительные органы задержали злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка на Земляном валу в Москве, задержан.

Пострадавших при штурме отделения нет, как выяснилась при задержании взрывного устройства при мужчине не было. В отделение кредитного учреждения он принес муляж

Как писал сайт kp.ru, захватчик, который зашел в здание как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускает сотрудников из здания. Он требует крупную сумму денег.

Благодаря тому, что одна из сотрудник успела нажать красную кнопку, к месту происшествия незамедлительно прибыла полиция и спецназ. С преступником вступили в переговоры. В результате правоохранителям удалось договориться с мужчиной, чтобы он отпустил часть людей.

В Интерфакс сообщают, что мужчина работает курьером, и якобы на нем была униформа компании.

ИСТОЧНИК KP.RU