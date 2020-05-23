2020-05-23T17:12:14+03:00
Происшествия

Парень, который вел трансляцию из захваченного банка: "Все нормально, надо позвонить матушке"

Федор находился в здании банка, которое 23 мая захватил злоумышленник
Юлия САЛЬНИКОВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Михаил ФРОЛОВ
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После штурма здания банка на Земляном валу бывшие заложники не разошлись по домам - им нужно дать показания в полиции. Со следователями общается также парень по имени Федор. Он вел трансляцию из захваченного здания.

- У меня все нормально. Жив, здоров. Психологический фактор… немножко, да. Надо позвонить матушке,- приводит его слова телеканал 360.

Заложник о захвате банка в Москве.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, он так и не смог объяснить, зачем пошел на преступление. По данным СМИ, мужчина находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.

Посетителей из здания банка вывела одна из сотрудниц компании. Теперь руководство банка собирается поощрить работников, которые не растерялись в нестандартной ситуации и смогли не только спастись сами, но и позаботились о клиентах.

fedor_pimenovfedor_pimenov
Заложник снимал видео в здании банка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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