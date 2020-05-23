2020-05-23T16:40:44+03:00
Происшествия

По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело по статье о захвате заложников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное делоПо факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное делоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников после инцидент в одном из отделений Альфа-банка в центре Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», - говорятся на сайте ведомства.

Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы вступили с ним в переговоры и смогли договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей.

После задержания преступникавыяснилось, что у него при себе не было взрывного устройства, а в здание он принес муляж. Как передает ТАСС, захватчик предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу

Саперы приехали на место захвата заложников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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