По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников после инцидент в одном из отделений Альфа-банка в центре Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве
«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», - говорятся на сайте ведомства.
Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы вступили с ним в переговоры и смогли договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей.
После задержания преступникавыяснилось, что у него при себе не было взрывного устройства, а в здание он принес муляж. Как передает ТАСС, захватчик предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу
Саперы приехали на место захвата заложников.
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ИСТОЧНИК KP.RU