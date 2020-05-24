2020-05-24T14:37:03+03:00
Общество

Михаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году

Ведущий эксперт объяснил прогнозы синоптиков о «экстремальной жаре» в России
Ксения АНУФРИЕВА
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Михаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 годуМихаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В последнее время многие синоптики предсказывают аномальные погодные условия, в том числе субтропическое жаркое лето в России, которые ждут жителей страны в ближайшее время. Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды ФОБОС, в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил такие прогнозы специалистов и рассказал, какая погода будет в стране этим летом.

- Смотрите, во-первых, ваши коллеги неправильно трактуют эту информацию. Там не говорится о том, что весь месяц или первые два месяца будут с такими температурами. А то, что один или два дня из шестидесяти могут достигать такой температуры, это вполне вероятно. И самое главное, что ничего необычного в этом нет, - отметил специалист.

Михаил Леус подчеркнул, что на сегодняшнем уровне развития метеорологии ни одна прогностическая модель, ни один метод не может вам прогнозировать такие прогнозы на длительный период. По данным, которые имеются у специалистов центра ФОБОС, в России это лето не будет отличаться особой жарой.

- По тем данным, которые имеются у нас, мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году. И тем более оно ни в коей мере не будет похоже на приснопамятное очень жаркое лето 2010 года. Как раз июнь и июль в центре европейской России будут вполне обычными месяцами. Температурный фон будет либо соответствовать нормальным значениям, либо может быть на полградуса выше этой нормы, что обыватель и не заметит, - рассказал эксперт центра, отметив, что это не исключает того, что в эти летние месяцы будут как периоды похолодания, так и периоды жаркой погоды, что вполне обычно для московского лета.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали, что жителям российской столице стоит готовиться к экстремальной жаре этим летом. По их данным, на территории субъектов в умеренных широтах, в том числе в столичном регионе, в светлое время суток воздух может прогреваться до 30 градусов тепла, а на юге государства – выше 35 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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