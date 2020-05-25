Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники

25 Май 2020 2020-05-25T03:44:19+03:00

Ребенок всю жизнь провел в больнице, девочку никто даже не навещал Фото: Кадр видео

Теперь у ребенка все хорошо, сказала детский омбудсмен по Москве

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Шестилетнюю девочку, которая с самого рождения жила в частной клинике «Мать и дитя», забрали из больницы, теперь у малышки все хорошо. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она сообщила, что Саша (имя изменено) больше не находится перинатальном центре, «у нее все хорошо складывается в судьбе». По словам детского омбудсмена, все решения суда исполнены, и с ребенком «все в полном порядке». Раскрывать подробности Ольга Ярославская не стала.

«Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», - пояснила она в интервью РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила агентству, что девочке подобрали замещающую семью, но все документы будут оформлять после карантина.

Напомним, сайт kp.ru писал о малышке, которую родные мама и папа с рождения держали взаперти в больнице. Суд ограничил не желающих заботиться о дочери родителей в правах.

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

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«Комсомолка» попыталась выяснить, какие силы стоят за историей маленькой Саши, ставшей узницей больничной палаты в элитной клинике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU