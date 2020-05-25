2020-05-25T03:44:19+03:00
Общество

Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники

Теперь у ребенка все хорошо, сказала детский омбудсмен по Москве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ребенок всю жизнь провел в больнице, девочку никто даже не навещалРебенок всю жизнь провел в больнице, девочку никто даже не навещалФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Шестилетнюю девочку, которая с самого рождения жила в частной клинике «Мать и дитя», забрали из больницы, теперь у малышки все хорошо. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она сообщила, что Саша (имя изменено) больше не находится перинатальном центре, «у нее все хорошо складывается в судьбе». По словам детского омбудсмена, все решения суда исполнены, и с ребенком «все в полном порядке». Раскрывать подробности Ольга Ярославская не стала.

«Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», - пояснила она в интервью РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила агентству, что девочке подобрали замещающую семью, но все документы будут оформлять после карантина.

Напомним, сайт kp.ru писал о малышке, которую родные мама и папа с рождения держали взаперти в больнице. Суд ограничил не желающих заботиться о дочери родителей в правах.

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители-миллионеры здоровой девочки, живущей 5 лет в больнице, уже приготовили ей место на кладбище

«Комсомолка» попыталась выяснить, какие силы стоят за историей маленькой Саши, ставшей узницей больничной палаты в элитной клинике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал
Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
В Приморском крае вспыхнул пожар в больнице, эвакуировано 74 человека
Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии
В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения