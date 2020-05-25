Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои

25 Май 2020 2020-05-25T11:26:59+03:00

Глава Роскосмоса оценил, как будет в будущем складывать сотрудничество с НАСА, после первого запуска астронавтов на МКС на американском корабле

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В конце мая НАСА запускает на МКС первый американский космический корабль с астронавтрами на борту. Раньше в НАСА выкупали часть мест на борту российских Союзов для своих астронавтов. Теперь они смогут путешествовать самостоятельно.

- Та ответственность, которая была на нас в плане безопасности транспортной системы, она н стоит тех денег. Рады, чтобы появилась альтернативная транспортная система. Такая могучая держава как США, не имела 9 лет возможности самостоятельно отправлять людей в космос, это было дело чести и национальной гордости. Поздравляем и рад,-сказал Рогозин.

В Роскосмосе девять лет подряд возили международные экипажи, сокращая свои.

- Это неправильно,это сдерживает всю научную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU