Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
В конце мая НАСА запускает на МКС первый американский космический корабль с астронавтрами на борту. Раньше в НАСА выкупали часть мест на борту российских Союзов для своих астронавтов. Теперь они смогут путешествовать самостоятельно.
- Та ответственность, которая была на нас в плане безопасности транспортной системы, она н стоит тех денег. Рады, чтобы появилась альтернативная транспортная система. Такая могучая держава как США, не имела 9 лет возможности самостоятельно отправлять людей в космос, это было дело чести и национальной гордости. Поздравляем и рад,-сказал Рогозин.
В Роскосмосе девять лет подряд возили международные экипажи, сокращая свои.
- Это неправильно,это сдерживает всю научную программу.
ИСТОЧНИК KP.RU