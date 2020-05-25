2020-05-25T11:31:19+03:00
Общество

"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин

Глава Роскосмоса рассказал о проектах госкорпорации в эфире Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВАЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Рогозин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о работе над космическим кораблем, который станет "наследником" "Бурана".

- В нашей стране была успешная программа "Буран". То, что было создано нашими великими предками,о опередило время опередила свое время. Мы успешно осуществляли полет в беспилотном режиме, "Буран" совершил посадку в аэродроме Юбилейный Байконура, но потом не было найдено ему применения. Программу закрыли. Если говорить о корабле, который должен быть создан для работы на низких орбитах... необходимо будет двигаться в сторону пилотируемого многоразового корабля,- рассказал Рогозин.

К этой работе приступит НИИМАШ, сроки реализации не названы, но глава Роскосмоса считает, что это "очень перспективная тема"

ИСТОЧНИК KP.RU

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