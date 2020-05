"У нас не было вражды": Захарова прокомментировала конфликт МИД РФ с Financial Times и The New York Times

25 Май 2020 2020-05-25T20:04:16+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Захарова прокомментировала конфликт МИД РФ с Financial Times и The New York Times Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала конфликт с газетами Financial Times и The New York Times. Ранее издания выпустили материалы, в которых говорится о том, что смертность от коронавируса в России гораздо выше официальной статистики. МИД РФ назвал эти данные дезинформацией и потребовал опубликовать опровержение.

- У нас не было вражды, у нас было желание обратить внимание этих изданий на те опровержения, которые были даны со стороны официальных представителей наших ведомств. Именно такие письма были направлены в редакции Financial Times и The New York Times, - сказала Захарова в эфире программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".

Она также добавила, что в Financial Times вышла статья российского посла. Он объяснил, какие претензии есть у МИД РФ к их материалу, и привел опровергающие данные.

В The New York Times в это же время вышла статья, которая содержала информацию департамента здравоохранения Москвы.

Захарова добавила, что похожая ситуация была и с Bloomberg.

- Они (Bloomberg - ред.) меняли и заголовки, и вносили корректировки в графики, которые публиковали, - добавила она.

