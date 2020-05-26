В Москве могут опробовать «мобильный паспорт»
Возможно, москвичам предложат первыми в России опробовать так называемый «мобильный паспорт» – использовать вместо паспорта специальное мобильное приложение, чтобы получить некоторые услуги.
Предположительно, такой эксперимент в Москве может начаться уже этим летом – 1 июля. По крайней мере, так предлагают в Минкомсвязи, где сейчас готовят проект соответствующего постановления правительства.
«Минкомсвязь предполагает проведение на территории Москвы с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимента по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг», - цитирует сообщение пресс-службы Минкомсвязи ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU