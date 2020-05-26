Япония пока не одобрила «Фавипиравир» для лечения больных с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T04:18:30+03:00

Японский препарат «Фавипиравир» считается одним из самых перспективных в лечении пациентов с новым коронавирусом Фото: REUTERS

Исследования не доказали эффективность препарата против COVID-19, его сертификацию отложили на неопределенное время

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Клинические исследования японских медиков не пока доказали достаточную эффективность препарата от гриппа «Фавипиравир» (он также известен под названием «Авиган») в лечении больных с коронавирусом COVID-19. Поэтому сроки его сертификации и дальнейших поставок в больницы сдвинуты на неопределенное время, сообщает агентство Kyodo.

Испытания «Фавипиравира» продолжатся как минимум еще месяц, в них принимают участие несколько медицинских учреждений страны Восходящего Солнца. Лекарство, в частности, испытывают на бессимптомных пациентах и больных, которые переносят COVID-19 в легкой форме.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассчитывало завершить этот процесс до конца мая, и применять разработанный корпорацией Fujifilm Holdings препарат против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU