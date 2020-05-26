2020-05-26T12:37:47+03:00
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о возможности поменять список предметов для ЕГЭ

Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о ЕГЭ-2020 в эфире Радио «Комсомольская правда»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экзамены состоятся в июлеЭкзамены состоятся в июлеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Можно ли поменять список предметов для ЕГЭ - об этом в эфире Радио Комсомольская правда рассказал исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев:

- Четко на этот вопрос ответил Владимир Владимирович Путин. Он попросил максимально пойти на встречу детям и родителям. Если такие моменты возникают, то выпускник обращается в региональную государственную экзаменационную комиссию, где должен объяснить мотивацию.

Он подчеркнул, что важно предъявить объективную причину. Например, если в вузе поменяли список экзаменов.

В ведомстве опубликовали даты экзаменов 2020 году. Первым школьники сдадут литературу -3 июля, а последним испытанием станет иностранный язык -23 июля.

Но прежде в России пройдут пробные экзамены - 29 и 30 июня, в них будут участвовать педагоги, взрослые - школьники в апробации этой системы не задействованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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