Лавров: Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из Договора по открытому небу

26 Май 2020 2020-05-26T14:39:36+03:00

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Москва не собирается устраивать истерику по поводу выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход Вашингтона из Договора по открытому небу, обвинив в нарушении условий соглашения Москву, он заявил о «хороших» шансах заключения с Россией нового договора.

В свою очередь замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил о том, что новый договор не требуется, а нынешнее соглашение может существовать и без США. Также он сообщил, что данный момент Москва изучает различные варианты ответам на выход Вашингтона из ДОН, но отметил, что «спешить некуда»

ИСТОЧНИК KP.RU