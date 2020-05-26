2020-05-26T15:12:27+03:00
Общество

Путин приказал начать подготовку к параду Победы

Парад был перенесен из-за пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин приказал начать подготовку к параду ПобедыПутин приказал начать подготовку к параду ПобедыФото: REUTERS
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Сегодня, 26 мая, российский президент Владимир Путин во время совещания с министром обороны государства Сергеем Шойгу приказал начать подготовку к параду Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также назвал дату проведения мероприятия. Парад ранее был перенесен из-за пандемии коронавируса.

- Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах, - сказал глава РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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