Путин приказал начать подготовку к параду Победы
Парад был перенесен из-за пандемии
Путин приказал начать подготовку к параду ПобедыФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Сегодня, 26 мая, российский президент Владимир Путин во время совещания с министром обороны государства Сергеем Шойгу приказал начать подготовку к параду Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также назвал дату проведения мероприятия. Парад ранее был перенесен из-за пандемии коронавируса.
- Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах, - сказал глава РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU