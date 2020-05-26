Путин назначил Парад Победы на 24 июня
Президент приказал начать подготовку к мероприятиям
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в текущем году пройдет 24 июня. Об этом во вторник, 26 мая, заявил российский президент Владимир Путин.
- Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Предлагаю провести марш Бессмертного полка 26 июля. Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы - перенесем "Бессмертный полк" еще на месяц после 26 июля, - сказал глава государства.
ИСТОЧНИК KP.RU