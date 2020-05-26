2020-05-26T18:11:25+03:00
Звезды

Пригожин рассказал, чем заражен культурный код России

В эфире радио «КП» известный продюсер поделился своим видением ситуации в шоу-бизнесе
Ксения АНУФРИЕВА
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Пригожин рассказал, чем заражен культурный код РоссииПригожин рассказал, чем заражен культурный код РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» рассказал, чем «заражен» культурный код России.

- Отсутствием воспитания, отсутствием уважения и отсутствием профессионализма, - поделился своим мнением Пригожин.

Он добавил, что что готов протянуть руку мира Шнуру по просьбе ведущего.

- Я кому угодно готов протянуть руку и за то, чтобы всем было хорошо. Я готов быть самым бедным среди богатых, - заявил продюсер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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