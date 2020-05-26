МИД: участники Договора по открытому небу пострадают в случае его развала

26 Май 2020 2020-05-26T20:53:41+03:00

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Все участники Договора по открытому небу понесут значительные потери в случае его развала, как и вся Европейская безопасность в целом. Об этом предупредили представители министерства иностранных дел России во вторник, 26 мая.

В распространенном ими сообщении утверждается, что данное соглашение является важнейшим инструментов взаимодействия и сотрудничества между военными и служит для укрепления доверия между странами.

- Россия вносит наибольший вклад в реализацию договора. Государства Запада фокусируют свое внимание, в основном, на РФ, Белоруссии и Украине, а над остальными странами проводят единичные полеты. Количество полетов российских судов над Соединёнными Штатами составляет всего пять-шесть ежегодно, - отмечается в сообщении МИД России.

Специалисты ведомства напомнили, что США при этом установили несколько ограничений при полетах над Алеутскими островами и Гавайями. Кроме того, неоднократно были случаи нарушения ими требований к проведению российских полетов над их территорией несколько лет назад.

- У России есть вопросы и к другим участникам Договора, но это не повод "хлопать дверью" и выходить из договоренностей. Нужно спокойно обсудить возникшие трудности, - сказали в МИД.

По поводу главных претензий США к исполнению Россией договора в МИД РФ указали, что Москва строго придерживается своих обязательств. В дипведомстве напомнили, что именно США, обвиняющие теперь Россию в наблюдении с помощью договора за объектами критической инфраструктуры стран НАТО, в свое время настаивали на том, чтобы вся территория государств-участников была доступна для съемки.

Напомним, что Соединённые Штаты официально вышли из 35-го Договора по открытому небу, обвиняя Россию в его нарушении. Министр иностранных дел, как ранее писал сайт kp.ru, сказал, что Москва не собирается «устраивать истерику» по поводу данного решения Вашингтона, а проанализирует сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU