2020-05-27T07:46:51+03:00
Экономика

Россияне теряют интерес к покупкам из Китая

По итогам 2019 года объем заказов упал на 7,1%, за текущий год показатель может упасть вдвое
Елена АКИМОВА
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Объемы покупок в иностранных интернет-магазинах стали сокращатьсяОбъемы покупок в иностранных интернет-магазинах стали сокращатьсяФото: Анастасия Осипова
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Россияне стали терять интерес к китайским товарам и в целом к товарам из-за границы. Объем посылок из-за зарубежных интернет-магазинов стабильно сокращается. По итогам 2019 года количество падение составило 7,1% (до 323,3 млн штук) такой показатель зафиксирован впервые за шесть лет.

Страны, где чаще всего делают заказы россияне:

Китай- 59,7% от общего объема,

Италия - 9,9%,

Германия — 4,8%,

Великобритания — 2,2%.

Несмотря на снижение объемов, денег на покупки в прошлом году потратили больше на 31% - 586 млрд рублей.

Самые востребованные товары в интернет-магазинах:

Одежда и обувь - 36,8%,

Цифровая и бытовая техник — 32,2%,

Автозапчасти и автоаксессуары – 7,7%,

Товары для красоты и здоровья - 7,7%.

Текущий год особенно сложный, по его итогам сокращение может достичь 50 процентов. Такие данные «Известиям» предоставили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В ассоциации называют причины сокращения: в том году – снижение лимита беспошлинного ввоза посылок в Россию, рост цен на китайские товары, долгая доставка. В этом году – пандемия коронавируса.

- Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, а китайские продавцы не могли осуществлять отправку. Основной объем продаж всегда приходится именно на конец года, - говорит президент АКИТ Артем Соколов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с начала 2020 года в России действуют новые правила интернет-покупок. Норма беспошлинного ввоза снизилась. Поэтому риск попасть на уплату пошлины повысился. «Комсомолка» попросила Федеральную таможенную службу и Почту России ответить на наши наивные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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